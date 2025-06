Baia delle Zagare sul Gargano tra le spiagge segrete più belle d’Europa: votata sul portale Jetcost

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Baia delle Zagare, gioiello del Gargano in Puglia, è stata eletta una delle spiagge segrete più belle d’Europa dal portale francese Jetcost, rinomato motore di ricerca per viaggi. Gli utenti del sito hanno selezionato questa località foggiana tra sole 14 spiagge europee per le sue caratteristiche uniche, che combinano cultura, storia, cucina di qualità, sole e mare.

Conosciuta anche come Baia dei Mergoli, questa spiaggia dorata con ciottoli bianchi, nei pressi di Mattinata, è celebre per le sue imponenti scogliere calcaree. Tra queste spiccano l’Arco di Diomede, che la leggenda vuole porti fortuna a chi lo attraversa a nuoto, e Le Forbici, un’icona raffigurata su numerose cartoline. La baia è incorniciata da una lussureggiante vegetazione e bagnata da un limpido mare verde-azzurro. Il nome “Zagare” deriva dal profumo degli aranci e limoni in fiore, mentre “Mergoli” si riferisce alla colonia di merli che vi nidifica. Considerata tra le dieci spiagge più belle del mondo, Baia delle Zagare si distingue anche per l’esclusività.

L’Italia si posiziona bene in questa classifica grazie anche a Cala Mariolu in Sardegna e Marina Grande a Positano, Campania. Jetcost, con sede a Parigi, facilita la ricerca di voli, hotel e autonoleggi confrontando prezzi da oltre 250 agenzie e compagnie, reindirizzando gli utenti direttamente ai siti per la prenotazione.