Avviso Info Point, ulteriori risorse per i progetti ammessi e non finanziati

L’assessore regionale al Turismo: “Grande partecipazione all’Avviso, rilanciamo garantendo lo scorrimento della graduatoria”

Altri 250 mila euro per i progetti di potenziamento degli Info-point turistici dei Comuni pugliesi. È stata approvata oggi la delibera di Giunta con cui viene incrementata la dotazione finanziaria dell’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli Info-point turistici appartenenti alla rete regionale, a valere sul POC Puglia 2014-2020 per il 2022.

Oltre ai 40 progetti già ammessi al finanziamento, l’aumento delle risorse consentirà ad ulteriori 16 Comuni, i cui progetti hanno superato positivamente la fase istruttoria e di valutazione ma non erano finanziabili per esaurimento delle disponibilità, di beneficiare dell’intervento.

“Queste ulteriori risorse – dichiara l’Assessore regionale al Turismo – confermano la volontà della Regione Puglia di rafforzare i servizi di informazione ed accoglienza erogati dagli Info-point. Abbiamo accolto con grande soddisfazione le oltre 70 proposte progettuali pervenute alla Sezione Turismo dopo la pubblicazione dell’Avviso ad inizio aprile scorso. Una larga partecipazione in linea con l’intento condiviso da parte dei Comuni di migliorare l’offerta di supporto ai turisti e di mantenere alta la competitività e la reputazione dell’accoglienza pugliese. Rilanciamo a questa risposta positiva – conclude l’Assessore – garantendo lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento di tutti i progetti ammessi”.