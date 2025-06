[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, 16 giugno 2025 – Autodrive Manfredonia lancia un’operazione straordinaria destinata a rivoluzionare il mercato dell’auto locale. Fino al 28 giugno 2025, la concessionaria offre una selezione limitata di veicoli Km0 dei marchi Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Peugeot e DR a prezzi sotto costo e con tassi agevolati sui finanziamenti. Questa è un’occasione da non perdere per chi desidera un’auto praticamente nuova a condizioni economiche vantaggiose.

Un’Offerta “Ora o Mai Più”

L’iniziativa di Autodrive Manfredonia si configura come una vera e propria formula “ora o mai più”. La disponibilità dei veicoli è limitata e l’opportunità di accedere a prezzi così competitivi e finanziamenti agevolati scade improrogabilmente il 28 giugno 2025. Questo rende l’operazione particolarmente interessante per chi è pronto a cogliere al volo un affare unico.

Vantaggi Esclusivi per i Clienti

L’operazione Km0 di Autodrive Manfredonia si distingue per due pilastri fondamentali:

Prezzi Sotto Costo: I veicoli disponibili, pur essendo classificati come Km0 (ovvero auto immatricolate dalla concessionaria ma con chilometraggio irrisorio), vengono offerti a condizioni economiche estremamente vantaggiose, ben al di sotto dei prezzi di listino. Questo permette un risparmio significativo sull’acquisto.

Una Vasta Gamma di Marchi Prestigiosi

L’offerta include una selezione di modelli dei marchi più richiesti sul mercato:

Fiat: Icona del Made in Italy, con modelli che spaziano dalle city car ai SUV.

Un marchio che si distingue per innovazione, efficienza e un design moderno. DR: Il marchio che sta conquistando il mercato con un’offerta di SUV e crossover a prezzi competitivi.

Autodrive Manfredonia, da anni un punto di riferimento per la vendita di auto nuove e usate sul territorio, si conferma ancora una volta attenta alle esigenze dei propri clienti. Visita il loro sito web per scoprire tutte le offerte > https://www.autodrivemanfredonia.it/

Per maggiori informazioni e per scoprire la gamma completa dei veicoli disponibili, è consigliabile visitare la sede di Autodrive Manfredonia in Via Sottotenente Antonio Troiano, 18, 71043 Manfredonia (FG), oppure contattare la concessionaria tramite mail autodrivemanfredonia@gmail.com o chiamando al numerp 0884 598601. Le condizioni irripetibili di questa promozione non aspettano!