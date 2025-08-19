Aurora Ramazzotti spiega perché non mostra il volto del figlio sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha spiegato i motivi della sua scelta di non mostrare il viso del figlio Cesare, nato dal legame con il compagno Goffredo Cerza. Rispondendo a una domanda dei suoi follower su Instagram, ha sottolineato che pubblicare foto dei minori è una scelta dei genitori, non del bambino, e che il web rappresenta un luogo pericoloso per chi non ha la consapevolezza di esserci.

Le parole di Aurora Ramazzotti su Cesare e i social

“Se solo un minimo ci informassimo su cosa fanno i predatori oggi, penso che nessuno si sentirebbe a proprio agio a farlo” ha affermato, mettendo in primo piano la sicurezza del figlio. Un’altra preoccupazione riguarda il futuro: Aurora si domanda come il figlio potrebbe reagire tra quindici anni, sapendo che la sua infanzia è stata resa pubblica senza il suo consenso.

Nonostante ciò, cerca una via di mezzo, condividendo con il suo pubblico alcuni momenti della sua vita da mamma, ma sempre tutelando la privacy di Cesare. La 28enne ha anche rivelato di avvalersi dell’aiuto di una tata, Virginia, che si occupa di Cesare da oltre due anni, e di cui si fida ciecamente. Infine, ha aggiornato i fan sui preparativi delle sue nozze, confermando di aver già scelto data e location, ma di voler attendere l’invio delle partecipazioni prima di svelare ulteriori dettagli.