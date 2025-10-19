Aurora Ramazzotti, il papà Eros fa una dedica speciale al nipote Cesare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aurora Ramazzotti ha condiviso un momento speciale durante il concerto del padre, Eros Ramazzotti, ad Amsterdam, insieme al suo piccolo Cesare, di appena 2 anni. La serata è stata un’occasione unica per tutta la famiglia, presente allo Ziggo Dome: oltre a Eros e alla sua famiglia, erano presenti anche Michelle Hunziker con le figlie Sole e Celeste, Goffredo, i genitori di Aurora, Gabrio Tullio e Raffaella, e gli ex coniugi di Eros, Marica Pellegrinelli e Tomaso Trussardi.

Eros Ramazzotti e la dedica a Cesare

Durante il concerto, Eros ha voluto fare un regalo speciale al nipotino Cesare, dedicandogli una canzone sul palco. Con voce emozionata, ha detto: “Questa canzone è per te, Cesare. I love you”. Il momento, ripreso da Goffredo e condiviso su Instagram, è diventato virale: un gesto di affetto che ha commosso tutti. Cesare, protetto dalle cuffie speciali, è stato stretto tra le braccia di nonna Michelle, creando un ricordo indelebile per la famiglia. Questo momento ha rafforzato i legami affettivi e lasciato un ricordo prezioso di una serata ricca di emozioni e amore, che resterà nel cuore di tutti per sempre.