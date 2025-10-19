Aurora Ramazzotti, il papà Eros fa una dedica speciale al nipote Cesare
Aurora Ramazzotti ha condiviso un momento speciale durante il concerto del padre, Eros Ramazzotti, ad Amsterdam, insieme al suo piccolo Cesare, di appena 2 anni. La serata è stata un’occasione unica per tutta la famiglia, presente allo Ziggo Dome: oltre a Eros e alla sua famiglia, erano presenti anche Michelle Hunziker con le figlie Sole e Celeste, Goffredo, i genitori di Aurora, Gabrio Tullio e Raffaella, e gli ex coniugi di Eros, Marica Pellegrinelli e Tomaso Trussardi.
Eros Ramazzotti e la dedica a Cesare
Durante il concerto, Eros ha voluto fare un regalo speciale al nipotino Cesare, dedicandogli una canzone sul palco. Con voce emozionata, ha detto: “Questa canzone è per te, Cesare. I love you”. Il momento, ripreso da Goffredo e condiviso su Instagram, è diventato virale: un gesto di affetto che ha commosso tutti. Cesare, protetto dalle cuffie speciali, è stato stretto tra le braccia di nonna Michelle, creando un ricordo indelebile per la famiglia. Questo momento ha rafforzato i legami affettivi e lasciato un ricordo prezioso di una serata ricca di emozioni e amore, che resterà nel cuore di tutti per sempre.