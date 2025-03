Aurora Ramazzotti: il figlio compie due anni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aurora Ramazzotti ha festeggiato il secondo compleanno del figlio Cesare con una festa speciale in montagna, circondata dall’affetto dei suoi cari. La location scelta è stata il suggestivo The Originals Relais, Chalet-Hotel Borgo Eibn Mountain Lodge, situato a Sauris di Sotto, in Friuli Venezia Giulia, un luogo particolarmente caro ad Aurora e alla madre Michelle Hunziker.



Aurora Ramazzotti assieme alla mamma Michelle Hunziker

Alla festa erano presenti Michelle Hunziker, il futuro marito di Aurora, Goffredo Cerza, le sorelline Sole e Celeste e l’amico di famiglia Jonathan Kashanian. Assente, per impegni professionali, papà Eros Ramazzotti, che ha comunque inviato i suoi auguri tramite social.

La festa, tenutasi nel weekend, è stata un’occasione di gioia e spensieratezza, con palloncini colorati, peluche e tanto buon cibo, tra cui la polenta con spinaci. Aurora ha dedicato al figlio parole piene d’amore, esprimendo la gratitudine per averle insegnato il vero significato di amore, pazienza e fragilità