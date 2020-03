Auguri a tutti i papá. Inviaci il tuo video di auguri e lo pubblicheremo al live di oggi

Oggi è la Festa del Papà 👔 È San Giuseppe patrono e custode delle Famiglie 👨‍👩‍👧 sarà una festa particolare perché forse non potremo abbracciare i nostri cari come vorremmo ♥️ in questo periodo siamo tutti una grande famiglia ed è per questo che IlSipontino.net ha pensato di fare una sorpresa ai papà o a chi oggi festeggia l’onomastico, per essere uniti col cuore anche se lontani fisicamente.

Mandateci i vostri video di auguri con la dedica al vostro papà o ad un amico/a o parente con una frase oppure un oggetto che vi ricorda di lui o una parola che vi ripete sempre, un gesto che richiama alla mente lui (max un minuto, possibilmente video in orizzontale). Indicateci anche il vostro nome. Devono prevenire entro e non oltre le ore 18.00 di oggi tramite commento a questo post o messaggio di posta sulla nostra Pagina Facebook o Instagram oppure tramite mail a redazione@ilsipontino.net

Sarebbe bello se alla fine concludeste con l’hashtag #andràtuttobene

Manderemo tutti i video in onda questa sera alle 20.30 alla diretta fb sulla pagina de IlSipontino 🔴

Attendiamo le vostre dediche!

insieme questa Festa del Papà sará più bella 💪🏻