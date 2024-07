Assunzioni nella PA: nel 2024 fioccano i concorsi pubblici

L’amministrazione pubblica nel nostro Paese è alla ricerca quest’anno di nuovi dipendenti da integrare in vari settori lavorativi. Si stanno mettendo in atto nuovi bandi di concorso che fanno riferimento a diverse agenzie. Si parla, ad esempio, dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, enti per i quali il 2024 è caratterizzato da differenti possibilità di concorsi pubblici, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di personale. Dopo le assunzioni che sono avvenute negli ultimi tempi, anche quest’anno è ricco di opportunità per laureati e diplomati, non soltanto per i due enti che sono stati citati in precedenza, visto che ci sono concorsi anche nel settore scolastico e in quello sanitario.

Come partecipare ai nuovi concorsi pubblici

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, questi concorsi – che offrono numerose opportunità di impiego – sono contraddistinti da una candidatura digitale. La presentazione delle domande di partecipazione, infatti, avviene ormai completamente in via telematica attraverso la Posta Elettronica Certificata, dato che questo sistema garantisce maggiore efficienza, trasparenza e tracciabilità.

Il concorso INPS per mille assunzioni

Nel piano relativo ai fabbisogni di personale che è stato approvato il 31 gennaio viene prevista l’assunzione di oltre mille lavoratori nell’ambito dell’INPS. Una parte di queste assunzioni verrà realizzata tenendo conto dello scorrimento delle graduatorie messe a punto con la precedente procedura di selezione, mentre un’altra parte sarà selezionata attraverso un nuovo procedimento, con annuncio direttamente sul portale dell’ente. Le nuove assunzioni hanno l’obiettivo di compensare la mancanza dei dipendenti che è stata determinata da vari pensionamenti negli ultimi tempi in riferimento alle sedi di tutto il territorio italiano.

I nuovi concorsi per l’Agenzia delle Entrate

Un simile meccanismo coinvolge anche l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che sta per predisporre altre procedure per assumere 1500 nuovi dipendenti entro i prossimi due anni. Si tratta di inserimenti lavorativi progressivi che cercano di rafforzare le attività dell’ente nel nostro Paese. Il primo bando farebbe riferimento all’assunzione di una prima parte di personale, corrispondente a 470 dipendenti che saranno destinati alle direzioni regionali.

Le nuove assunzioni nell’ambito della sanità

Il 2024 è un anno di assunzioni anche per quanto riguarda il settore sanitario. La previsione è quella di assumere almeno 10.000 nuovi professionisti, come infermieri e medici, in varie regioni italiane. Le regioni con il numero più elevato di assunzioni previste dai concorsi di quest’anno sono costituite dal Piemonte e dalla Puglia. Si parla nello specifico di più di 2.000 persone che saranno assunte in ciascuna di queste regioni. Segue il Lazio, regione per la quale sono previste 1.200 nuove assunzioni. Per il raggiungimento di questi obiettivi, è stato predisposto un finanziamento di 520 milioni di euro, secondo quanto stabilito dalla recente manovra economica.

I concorsi per lavorare nei Ministeri

Novità anche per quanto riguarda i Ministeri del nostro Paese. Sono previste nuove procedure pubbliche per predisporre assunzioni in differenti ambiti. Per esempio, per ciò che riguarda il Ministero dell’Economia e delle Finanze la previsione è di 370 persone da assumere, in vari ruoli, sia per chi ha un diploma che per coloro che hanno conseguito una laurea.

Ma non si tratta soltanto dei concorsi relativi al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Anche il Ministero della Giustizia ha in programma delle procedure di selezione, secondo quanto prevedono i piani del fabbisogno di personale in questi settori. Si tratta di un progetto che prevede l’inserimento di 4.000 dipendenti nell’ufficio del processo. Altri concorsi pubblici sono in arrivo, sempre in riferimento ad enti di questo tipo, per ciò che riguarda il Ministero dell’Interno e la Ragioneria dello Stato.