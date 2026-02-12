Assegno unico febbraio 2026: date di pagamento, importi e novità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questo è il mese più importante per l’assegno unico per i figli, perché entro il 28 febbraio è obbligatorio aggiornare l’Isee, altrimenti l’importo di marzo verrà ridotto al minimo previsto. L’INPS ha reso note le date di accredito dell’assegno unico febbraio 2026, confermando il ritorno alla regolarità dopo il lieve slittamento registrato a gennaio a causa delle festività.

Quando arriva l’assegno unico febbraio 2026

Per i nuclei familiari che già percepiscono l’assegno, e che non hanno comunicato variazioni nella situazione reddituale o patrimoniale, il pagamento è previsto tra il 19 e il 20 febbraio 2026.

Nel caso in cui siano intervenute modifiche rispetto al mese precedente, come aggiornamenti dell’ISEE o variazioni nella composizione del nucleo, l’accredito potrebbe avvenire entro la fine dell’ultima settimana del mese.

Chi ha presentato la domanda di recente dovrà invece attendere il mese successivo a quello di presentazione della richiesta per ricevere il primo pagamento.

Come richiedere l’assegno unico e universale

La domanda per l’assegno unico e universale può essere inoltrata direttamente attraverso il portale MyINPS, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile richiedere assistenza telefonica tramite il contact center dell’Istituto oppure rivolgersi a un CAF o patronato.

Per chi già beneficia della misura, non è necessario presentare una nuova domanda ogni anno: il rinnovo avviene automaticamente. Tuttavia, l’aggiornamento dell’ISEE entro il mese di febbraio è essenziale per continuare a percepire l’importo corretto. In assenza di un ISEE aggiornato, l’assegno viene erogato nella misura minima prevista dalla normativa.

Importi assegno unico 2026 e rivalutazione ISTAT

Come tutte le prestazioni erogate dall’INPS, anche l’assegno unico è soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT. Per il 2026 l’importo base aumenta per le famiglie con ISEE fino a 17.520,19 euro, arrivando a 204,4 euro mensili per ciascun figlio.

Per i nuclei con ISEE pari o superiore a 46.720,53 euro, l’importo minimo sale a 58,5 euro al mese. Restano confermate le maggiorazioni per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli e per le madri con meno di 21 anni.

Per conoscere l’importo preciso spettante, è possibile utilizzare il simulatore disponibile sul sito INPS, uno strumento utile per avere una stima personalizzata in base alla propria situazione economica e familiare.

Come controllare i pagamenti

Per verificare lo stato dei pagamenti dell’assegno unico febbraio 2026 è necessario accedere all’area personale MyINPS con le proprie credenziali digitali. All’interno della sezione dedicata alle prestazioni è possibile consultare la voce relativa ai pagamenti e controllare eventuali variazioni o aggiornamenti.

Restare informati sulle date di accredito e mantenere l’ISEE aggiornato sono due passaggi fondamentali per evitare ritardi o riduzioni dell’importo.