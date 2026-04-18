Assegno unico aprile 2026 più basso, errori ISEE dietro ai nuovi importi: come avere gli arretrati

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I pagamenti dell’assegno unico di aprile 2026 sono partiti, ma per molte famiglie l’importo ricevuto è risultato inferiore rispetto ai mesi precedenti. Una riduzione che non è casuale, ma legata a un elemento preciso: l’aggiornamento dell’ISEE.

Secondo quanto emerge, il problema riguarda soprattutto chi non ha presentato la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2026. In questi casi, l’INPS ha applicato automaticamente l’importo minimo previsto dalla normativa.

Perché l’assegno è più basso ad aprile

Il cambiamento era già previsto dalle regole del sistema. A partire da marzo 2026, infatti, l’assegno unico viene calcolato sulla base del nuovo ISEE aggiornato all’anno in corso.

Chi non ha rinnovato l’indicatore entro le scadenze si trova quindi a ricevere una cifra ridotta. Non si tratta di un errore nei pagamenti, ma di un ricalcolo automatico effettuato dall’INPS in assenza dei dati aggiornati.

L’assegno unico resta una misura universale, quindi continua a essere erogato anche senza ISEE. Tuttavia, in questi casi viene riconosciuto solo l’importo minimo previsto dalla legge.

Quanto cambia l’importo senza ISEE

La differenza può essere significativa. Nel 2026, l’assegno per ciascun figlio minorenne può arrivare a oltre 200 euro mensili nelle fasce ISEE più basse, mentre senza indicatore aggiornato si scende a poco più di 50 euro.

Un divario che spiega perché molti beneficiari abbiano percepito un calo evidente nei pagamenti di aprile.

Il sistema prevede infatti una progressività: più basso è l’ISEE, più alto è il contributo. Senza questo parametro, l’INPS applica automaticamente la soglia minima.

Cosa fare per recuperare gli importi corretti

La situazione non è definitiva. Chi non ha ancora presentato l’ISEE può rimediare inviando la DSU aggiornata entro il 30 giugno 2026.

In questo caso, l’INPS provvederà a ricalcolare gli importi spettanti e a riconoscere anche gli eventuali arretrati a partire da marzo.

Superata questa scadenza, invece, l’aggiornamento avrà effetto solo sui pagamenti futuri, senza recupero delle mensilità precedenti.

Un meccanismo che si ripete ogni anno

Quella registrata ad aprile non è una novità assoluta. Il sistema dell’assegno unico prevede ogni anno una fase di aggiornamento legata all’ISEE, che può incidere direttamente sugli importi.

Il passaggio da febbraio a marzo rappresenta infatti uno spartiacque: fino a quel momento si utilizzano i dati dell’anno precedente, mentre da marzo entrano in vigore i nuovi valori.

Chi non aggiorna la propria situazione economica viene quindi temporaneamente “retrocesso” alla fascia minima.

Attenzione a errori e ritardi

Oltre alla mancata presentazione dell’ISEE, ci possono essere altri fattori che incidono sull’importo: dati non aggiornati, variazioni nel nucleo familiare o mancato riconoscimento delle maggiorazioni.

Per questo motivo, in caso di importi più bassi del previsto, il primo passo è verificare la propria posizione e controllare che tutte le informazioni siano corrette.

Un segnale per le famiglie

Il calo degli importi di aprile evidenzia ancora una volta quanto l’assegno unico sia strettamente legato alla situazione economica certificata.

La misura resta uno dei principali strumenti di sostegno alle famiglie, ma richiede attenzione costante agli adempimenti burocratici. Senza ISEE aggiornato, il rischio è quello di ricevere solo una quota minima, con un impatto concreto sul bilancio mensile.

In attesa dei prossimi pagamenti, il consiglio resta uno: verificare subito la propria situazione ISEE per evitare ulteriori riduzioni e recuperare quanto spettante.

Per recuperare l’importo corretto è necessario presentare quanto prima la nuova DSU per l’ISEE 2026, rivolgendosi a un CAF oppure tramite il portale INPS. Solo così sarà possibile ottenere il ricalcolo dell’assegno e, se nei termini, anche gli eventuali arretrati.