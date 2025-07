ASL Foggia- P.O. “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Arriva l’impianto di climatizzazione per Pronto Soccorso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia- P.O. “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Continuano gli investimenti su struttura e tecnologia: nuovo impianto di climatizzazione per Pronto Soccorso

Blocco operatorio e Oculistica

Nuove pompe di calore a servizio dell’impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. ASL Foggia sta completando l’installazione dei nuovi macchinari acquistati per garantire il corretto funzionamento del sistema di condizionamento nella palazzina che ospita il Pronto Soccorso, il Blocco Operatorio e il reparto di Oculistica.

Si tratta di un investimento strategico, reso necessario a causa della vetustà del precedente impianto, in funzione da oltre vent’anni e ormai obsoleto. Le continue difficoltà nel reperimento dei pezzi di ricambio, non più in produzione, ne avevano compromesso la funzionalità in aree sanitarie sensibili, in cui è essenziale mantenere condizioni ambientali stabili e controllate.

I LAVORI E LE NUOVE INSTALLAZIONI

Il nuovo sistema è composto da due pompe di calore gemelle da 150 kilowatt ciascuna, forniti da un’azienda specializzata con sede in Francia. L’arrivo e il posizionamento delle macchine ha richiesto l’utilizzo di una gru, fasi coordinate dall’area tecnica di ASL Foggia, con il supporto di una ditta specializzata.

L’acquisto è stato interamente finanziato con fondi del bilancio aziendale, per un importo complessivo di circa 100.000 euro.

TEMPISTICHE E PROSSIMI PASSAGGI

Terminati i collaudi tecnici, nelle prossime ore saranno effettuati gli interventi di sanificazione dell’impianto e la sostituzione dei filtri a bordo delle Unità di trattamento aria nei reparti interessati. Si stima che i lavori saranno conclusi entro le prossime 48 ore.

“Con questa operazione, spiega il Direttore dell’Area Tecnica di ASL Foggia Marcello Tedone, assicureremo condizioni ambientali ottimali in aree ospedaliere cruciali, sia per il personale sanitario sia per l’utenza. L’intervento si inserisce all’interno di una più ampia strategia di efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico degli impianti ospedalieri promossa dalla ASL Foggia, volta a garantire strutture sempre più moderne, efficienti e sostenibili”.