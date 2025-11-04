[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia, nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Sanità 2022-2024: riconoscimento degli arretrati e degli adeguamenti contrattuali nella busta paga di novembre

ASL Foggia procederà al riconoscimento degli arretrati e degli adeguamenti stipendiali per tutto il personale interessato, in seguito alla sottoscrizione del nuovoContratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il Comparto Sanità – triennio 2022-2024, avvenuta lo scorso 27 ottobre tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del settore.

ARRETRATI E VOCI RETRIBUTIVE

Con la busta paga del mese di novembre, sarà corrisposto il pagamento degli arretrati pari a 172 euro per tredici mensilità, unitamente all’adeguamento delle voci retributive previste dal nuovo contratto collettivo.

Il provvedimento interessa complessivamente 3.200 dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale, appartenenti ai profili sanitario, tecnico, amministrativo e dei servizi.

ASL Foggia sottolinea che il rinnovo contrattuale rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno e della professionalità di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che, con dedizione e competenza, garantiscono ogni giorno qualità e continuità dei servizi sanitari sul territorio della Capitanata.

“L’attuazione del nuovo contratto collettivo – dichiara Salvatore D’Agostino Direttore Area Gestione Risorse Umane – costituisce un atto di riconoscimento e valorizzazione del personale dell’Azienda. Il pagamento degli arretrati e l’adeguamento delle retribuzioni rappresentano non solo un adempimento contrattuale, ma anche un segno di attenzione e rispetto nei confronti di tutte le professionalità che operano all’interno di ASL Foggia. L’Azienda continuerà a investire nel proprio capitale umano, consapevole che la qualità dei servizi sanitari dipende, in primo luogo, dall’impegno e dalla motivazione delle persone che ogni giorno contribuiscono al loro buon funzionamento.”