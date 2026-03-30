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ASL Foggia. Nuova Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Disagi temporanei nei Distretti Socio Sanitari: chiesta collaborazione ai medici di medicina generale e di continuità assistenziale

ASL Foggia si scusa per i disagi temporanei registrati presso gli Uffici Anagrafe dei Distretti Socio-Sanitari nell’accesso alla piattaforma Edotto, sistema informativo sanitario della Regione Puglia, e assicura che sarà fatto tutto il possibile per garantire continuità assistenziale e terapeutica ai pazienti.

CRITICITA’ DI NATURA STRAORDINARIA

I rallentamenti e le limitazioni operative sono riconducibili al processo di migrazione dei dati anagrafici, dalla piattaforma informativa regionale al nuovo sistema nazionale ANA (Anagrafe Nazionale degli Assistiti), attualmente in corso su tutto il territorio nazionale.

Le criticità non sono imputabili a disfunzioni interne degli Uffici, né dei Distretti Socio-Sanitari di ASL Foggia, ma sono legate alla natura straordinaria del processo di migrazione in atto e, in quanto tali, risolvibili nel breve periodo.

In particolare, nella fase di transizione, sono state segnalate:

difficoltà nella registrazione e nell’allineamento dei decessi;

difficoltà nella gestione delle posizioni dei domiciliati temporanei

impossibilità di procedere al rinnovo di esenzioni scadute;

impossibilità di effettuare nuove registrazioni per cittadini stranieri.

Tutte le criticità rappresentate all’ufficio Scelta e Revoca vengono inoltrate tempestivamente al sistema Edotto che notizia lo stesso ufficio, nel caso in cui sia possibile la risoluzione del problema.

PIANO D’AZIONE

ASL Foggia, in questa fase transitoria, intende assicurare continuità assistenziale e terapeutica in favore dei pazienti di nuova acquisizione, adottando con tempestività tutte le misure necessarie al contenimento dei disagi e al mantenimento degli standards di cura.

A tal fine, sono state già avviate le seguenti azioni:

il Responsabile aziendale delle Cure Primarie, dott. Pierluigi Nicola De Paolis, d’intesa con la Direzione Strategica, ha inoltrato ai Medici di Medicina Generale e ai medici di Continuità Assistenziale una nota esplicativa, con richiesta di collaborazione;

i Distretti Socio-Sanitari, a partire da domani, organizzeranno riunioni operative per la gestione condivisa delle soluzioni alle criticità emerse. Il primo incontro interesserà il Distretto Socio-Sanitario di Foggia, che registra il maggior numero di utenti coinvolti;

il monitoraggio del piano d’azione sarà oggetto della imminente convocazione del Comitato permanente aziendale (CPA), organismo previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina generale, composto da rappresentanti di ASL Foggia e sindacati.

ASL Foggia, nel rinnovare il proprio impegno nel superamento delle criticità, si scusa per i disagi arrecati agli utenti.