ASL Foggia: Ferma Condanna delle Offese Ingiustificate del Dott. Francesco Paolo Palma contro gli Infermieri del Pronto Soccorso di Cerignola.

La FP CGIL di Foggia esprime la sua più profonda indignazione e la sua ferma condanna in merito alle inaccettabili e gravi affermazioni del Dott. Francesco Paolo Palma nei confronti degli infermieri del Pronto Soccorso di Cerignola, definiti con disprezzo “quattro ignorantoni”.

Tali dichiarazioni, oltre a costituire una vergognosa offesa alla dignità personale di professionisti che quotidianamente si dedicano con impegno e abnegazione alla cura dei pazienti, rappresentano un inqualificabile attacco alla loro professionalità.

È inammissibile che si utilizzi un linguaggio così svilente e denigratorio nei confronti di una categoria che ha visto negli anni un significativo e fondamentale innalzamento del proprio livello di istruzione e specializzazione.

Ricordiamo al Dott. Francesco Paolo Palma, e a chiunque ne avesse bisogno, che oggi, il personale infermieristicosono professionisti sanitari a pieno titolo, con un percorso formativo universitario di laurea triennale e, in molti casi, con ulteriori specializzazioni che testimoniano il loro costante impegno per l’aggiornamento e l’eccellenza nella pratica clinica.

La loro competenza e il loro sapere sono pilastri fondamentali del sistema sanitario, e definire “ignoranti” coloro che operano in prima linea nell’emergenza-urgenza, spesso in condizioni di elevato stress e carenza di personale, peraltro con un contratto collettivo scaduto, è non solo ingiusto, ma anche profondamente irrispettoso del loro ruolo cruciale.

La FP CGIL si schiera con forza a fianco degli infermieri del Pronto Soccorso di Cerignola e di tutta la categoria infermieristica, ribadendo il proprio sostegno e la propria solidarietà di fronte a simili attacchi.

Chiediamo con fermezza, che le autorità competenti, prendano le dovute misure per tutelare l’onore e la professionalità di questi lavoratori, che ogni giorno si prodigano per la salute della collettività.

Il Segretario generale della FP CGIL Foggia

È ora di porre fine a generalizzazioni offensive e a giudizi sommari che minano la dignità di chi lavora con dedizione nel settore sanitario. Gli infermieri meritano rispetto, riconoscimento e il pieno sostegno delle istituzioni e della comunità.