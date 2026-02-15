Ascolti TV 14 febbraio: The Voice Kids supera C’è posta per te

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La serata televisiva di sabato 14 febbraio 2026 ha visto una sfida a colpi di share tra due colossi dell’intrattenimento italiano: la finale di The Voice Kids su Rai 1 e la sesta puntata di C’è posta per te su Canale 5. Secondo i dati Auditel diffusi nella mattinata di oggi, il talent show dedicato ai più giovani, condotto da Antonella Clerici, ha ottenuto una leggera ma significativa vittoria in termini di ascolti totali.

Rai 1 ha registrato circa 3.382.000 spettatori per The Voice Kids, pari ad uno share del 23,4%, mentre Canale 5 ha totalizzato circa 3.272.000 telespettatori e uno share del 22,1% con la nuova puntata di C’è posta per te.

I dati segnano così un sorpasso della Rai sulla rete di Mediaset in prima serata nel giorno di San Valentino, anche se lo scarto resta contenuto.

Auditel del 14 febbraio: numeri e trend

La finale di The Voice Kids ha catalizzato l’attenzione del pubblico, conquistando il gradino più alto del prime time nel sabato sera. La puntata conclusiva, oltre a decretare il vincitore della quarta edizione (vittoria di Matteo Trullu, del team Nek), si conferma un evento televisivo di grande richiamo grazie alla combinazione di talento giovanile, musica e spettacolo familiare.

Il risultato ottenuto da The Voice Kids rappresenta uno dei migliori dati stagionali per il programma, avvicinandosi ai numeri storicamente registrati da C’è posta per te e dimostrando una forte competitività anche in contesti di grande sfida come quello di sabato sera.

Per C’è posta per te, invece, i numeri segnano un declino rispetto alle medie stagionali: la puntata del 14 febbraio 2026 risulta tra le meno viste della ventinovesima edizione, con ascolti più bassi rispetto alle precedenti settimane del people show di Maria De Filippi.

Nonostante ciò, lo show resta un prodotto di punta per Canale 5, con una fidelizzazione di pubblico significativa che continua a garantire performance solide nel sabato sera.