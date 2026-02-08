C’è posta per te: la proposta di matrimonio di Matteo a Martina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata del 7 febbraio 2026 di C’è Posta per Te è stata teatro di un momento che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano. Il giovane Matteo ha scelto il celebre programma di Maria De Filippi per chiedere alla sua compagna, Martina, di sposarlo. Martina, che attende il loro primo figlio e ha già superato i sette mesi di gravidanza, è stata sorpresa da una dichiarazione d’amore intensa e pubblica. Di fronte a un’emozionata platea e alle telecamere, Matteo si è inginocchiato e le ha posto la domanda più importante della loro giovane storia, ottenendo un sì fra le lacrime e gli applausi.

Emozioni in diretta: una proposta davanti a tutti

La storia di Matteo e Martina ha iniziato il suo percorso in televisione come tante altre: una sorpresa organizzata da uno dei due partner per celebrare il proprio amore. Matteo ha preparato una lettera profondamente sentimentale, letta anche grazie all’aiuto di Maria De Filippi, in cui ha espresso quanto il rapporto con Martina abbia cambiato la sua vita. Parlare d’amore in uno studio televisivo non è cosa semplice, ma il momento ha colpito l’immaginario degli spettatori per la sua sincerità.

Martina, ignara di quanto stava per accadere, è entrata in studio senza sospettare nulla. La sorpresa è proseguita con l’ingresso di Giorgia, la celebre cantante amatissima da Martina, invitata appositamente da Matteo per rendere ancora più speciale l’evento. L’artista ha pronunciato parole dedicate ai due, sottolineando quanto l’amore sia una forza che non si misura solo con il tempo trascorso insieme ma con la profondità dei sentimenti.

È stato proprio dopo questo momento di intensa emotività che Matteo ha deciso di compiere il gesto simbolico per eccellenza: inginocchiarsi davanti alla donna che ama e chiederle di diventare sua moglie. Le parole pronunciate sono state semplici ma cariche di significato, con la promessa di voler “invecchiare insieme” e condividere ogni passo della vita futura, inclusa la nascita del loro bambino. Il sì di Martina è arrivato fra le lacrime di gioia, trasformando quel momento in un’immagine potente di amore pubblico e autentico.