Ascolti Taratata, puntata del 16 febbraio: dati e sfida con Cuori 3

La seconda puntata di Taratata, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis, andata in onda lunedì 16 febbraio su Canale5, ha chiuso la sua programmazione settimanale in prima serata affrontando una lineup competitiva televisiva. Nel giorno in cui su Rai1 ha dominato la serata la fiction Cuori 3 con Pilar Fogliati, lo show di Bonolis ha raccolto l’attenzione di una fetta di pubblico significativa, pur senza riuscire a prevalere in termini di spettatori complessivi. I dati Auditel ufficiali confermano un buon posizionamento di Taratata in share rispetto agli altri programmi, ma Cuori 3 resta la scelta dominante per numerosità di telespettatori totali.

In una prima serata spaccata tra fiction, sport, informazione e varietà musicale, Taratata ha confermato il suo appeal sui target specifici, soprattutto tra gli appassionati di musica italiana, mantenendo uno share competitivo nonostante la concorrenza. Come già accaduto nella puntata d’esordio, lunedì scorso, lo show non è riuscito a superare il volume complessivo di spettatori aggregati da Cuori 3, ma ha consolidato una nicchia stabile di fedelissimi spettatori.

Auditel e numeri chiave della seconda puntata

Secondo le news pubblicate sul web finora, Taratata ha raggiunto circa 2,3 milioni di spettatori medi, con uno share superiore al 18% nel corso della seconda puntata (dati simili a quelli registrati nella prima settimana).

Questo pone lo show di Bonolis in una posizione solida nella fascia di prime time, pur rimanendo dietro al risultato di Cuori 3, che ha raccolto una platea di quasi 2,9 milioni di spettatori con share intorno al 17,7%.

La durata dell’appuntamento televisivo di Canale5, estesa fino a tarda notte, ha aiutato lo share complessivo del programma, risultando competitivo con le altre offerte della serata. Rispetto ad altre proposte in onda il 16 febbraio, come Lo Stato delle cose su Rai1, Quarta Repubblica su Rete4 e le gare olimpiche su Rai2, Taratata ha saputo ritagliarsi uno spazio rilevante per un pubblico attento alla musica live e a momenti di intrattenimento meno convenzionali rispetto al tipico palinsesto serale.

In conclusione, Taratata ha mantenuto un’audience solida nella sua seconda puntata del 16 febbraio, con numeri Auditel che restano in linea con le aspettative di Canale5 e degli osservatori tv. La sfida con Cuori 3 rimane aperta ma, almeno per ora, è la fiction di Rai1 ad aggiudicarsi il primato in termini di spettatori totali.