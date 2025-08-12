[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

AQP conferma il guasto a Monte Sant’Angelo

A Monte Sant’Angelo sono in corso restrizioni della pressione durante le ore notturne, a causa dell’insufficiente riempimento del serbatoio cittadino, ancora in squilibrio dopo la rottura della condotta di adduzione avvenuta nelle scorse settimane.

Le misure adottate consentiranno di ripristinare il livello del serbatoio, portando la situazione alla normalità. I disagi possono essere avvertiti – anche nelle prime ore del mattino – soprattutto negli stabili, sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Per limitare i disservizi Acquedotto Pugliese ha disposto – d’intesa con l’Amministrazione comunale – la fornitura integrativa di acqua tramite un’autobotte che dal 12 agosto sarà dislocata in Piazza Papa Giovanni Paolo II (ex Piazza Vischi), dalle ore 23 alle ore 11 della mattina successiva.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica.

I consumi, infatti, al pari di un adeguato sistema di accumulo (autoclave) costituiscono una variabile fondamentale per evitare disagi.

I cittadini hanno inoltre la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.

Acquedotto Pugliese sta lavorando al potenziamento del serbatoio di Monte Sant’Angelo, previsto nel progetto sull’impianto di sollevamento idrico di Manfredonia – Scaloria, finanziato dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico.