Apre Boon – Ripieno di Puglia, il nuovo street food firmato dallo chef sipontino Lucio Mele

Apre BOON – RIPIENO DI PUGLIA, il nuovo street food firmato dallo chef Lucio Mele

Venerdì 13 giugno grande inaugurazione con lo youtuber Nick Radogna

L’attesa è finita. Domani, venerdì 13 giugno, apre finalmente BOON – RIPIENO DI PUGLIA, il nuovo street food firmato dallo chef Lucio Mele, che porta nel cuore di Bari tutta l’anima più autentica, golosa e pop della cucina tradizionale pugliese.

Un progetto che nasce per unire qualità e identità, innovazione e radici, da scoprire in ogni singolo morso.

L’appuntamento è a partire dalle 18.30 sul Lungomare Araldo di Crollalanza 5, con una grande festa inaugurale aperta a tutti, impreziosita dalla presenza dello youtuber Nick Radogna, star del web con oltre 2 milioni di follower.

IL CUORE DEL PROGETTO: IL “BOON”

Protagoniste assolute del nuovo format sono le crocchette di patate ripiene, chiamate “Boon”, pensate per racchiudere in un morso tutta la tradizione gastronomica della regione.

Dal ripieno di braciola di carne a quello di salsiccia cruda, passando per proposte vegetariane o più leggere: l’offerta è ampia, curiosa, irresistibile.

Il menù, curato dallo stesso Mele, include anche una linea di panini che rivisitano i grandi classici pugliesi:

Panino di carne , intenso e succulento;

, intenso e succulento; Panino con la parmigiana , omaggio al comfort food mediterraneo;

, omaggio al comfort food mediterraneo; Boon con le cime di rapa, sapore identitario e deciso.

NON UNA NUOVA APERTURA, MA UNA NUOVA IDENTITÀ

BOON nasce negli spazi di Bao, locale già noto ai baresi per la sua impronta contemporanea. Non si tratta di un debutto, ma di un restyling culinario fortemente voluto da Mele: “Per chi fa ristorazione, cambiare è quasi un dovere. Restare fermi è il vero rischio”.

Chef Lucio Mele, mente creativa del celebre Pescobar, è oggi considerato una delle figure più influenti della gastronomia pugliese, capace di fondere tecnica, ricerca e tradizione in proposte uniche e sempre riconoscibili.

UN REGALO PER TUTTI

Nei giorni scorsi, BOON ha distribuito coupon gratuiti per degustare le sue specialità, andati esauriti in poche ore. Ma nessun timore: tutti i partecipanti all’inaugurazione riceveranno un omaggio, come segno di benvenuto.

RIPIENO DI PUGLIA, RIPIENO DI SENSO

BOON – RIPIENO DI PUGLIA non è solo un nuovo locale, ma un’idea di cucina contemporanea che mette al centro la Puglia, con ironia, passione e autenticità.

Un luogo dove le radici diventano pop, e la qualità si mangia con le mani.

Appuntamento a domani, venerdì 13 giugno dalle 18.30. BOON è pronto a diventare il nuovo punto di riferimento per lo street food di qualità a Bari.