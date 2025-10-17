[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aperte le vendite dei voli AeroItalia da e per Foggia

Si parte il 1 novembre 2025. I voli sono in vendita sul sito www.aeroitalia.com e sull’app di Aeroitalia (scaricabile su iOS e su Android).

Si vola per Milano Malpensa tutti i giorni e per Torino il lunedì e venerdì.

Prezzi da 39,99€.

Scegli ancora di volare da o per Foggia ❤️✈️

A breve troverete tutte le informazioni caricate su www.mondoginolisa.it/aeroporto

Mondo Gino Lisa