”Anziana signora a rischio”, la risposta dell’Assessore al Welfare Maria Teresa Valente

In merito all’articolo “Manfredonia, assistenti sociali latitanti. Anziana ancora a rischio, vergognoso”, è necessario precisare che i Servizi Sociali di Manfredonia sono intervenuti già da tempo, attivando tutte le misure di supporto e monitoraggio necessarie. Un dato che sembra essere sfuggito a chi fa questa denuncia e con il quale ho avuto modo di confrontarmi personalmente questa mattina.

L’anziana è stata seguita con attenzione nell’ambito delle competenze dell’Ufficio, e la sua famiglia, come ben sa chi le è vicino, ha collaborato con gli operatori sociali, mantenendo un dialogo costante per garantire il massimo supporto.

Il lavoro delle assistenti sociali è spesso silenzioso e discreto, nel rispetto della privacy e della dignità delle persone coinvolte, ma sempre improntato alla tutela dei soggetti fragili e alla ricerca delle soluzioni più adeguate nel rispetto delle normative vigenti.

Di fronte a situazioni delicate come questa, non sono le dichiarazioni allarmistiche a risolvere i problemi, ma l’impegno quotidiano di chi opera sul campo con serietà, attenzione e responsabilità, per offrire risposte concrete a chi ha bisogno di aiuto.

Lo ha scritto poco fa su Facebook l’Assessore al Welfare Maria Teresa Valente