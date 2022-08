Antonio Tasso correrà per Coraggio Italia, la lista dei moderati di destra di Brugnaro

Per le prossime elezioni del 25 settembre, dopo la prima legislatura, sarà candidato anche l’onorevole sipontino Antonio Tasso. Eletto nel 2018 con il MoVimento 5 Stelle (collegio uninominale di Cerignola ottenendo quasi il 43,8% dei voti), Tasso ha aderito prima al gruppo politico MAIE e, dai primi di luglio, al progetto del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, Coraggio Italia.

La formazione fa parte di un progetto politico più largo: “Noi moderati”, la nuova lista unitaria dei centristi del centrodestra. Il simbolo, presentato nelle scorse ore ufficialmente, è composto da due simboli delle alleanze che si sono formate nelle scorse settimane: quella tra “Noi con l’Italia” di Maurizio Lupi e “Italia al Centro” di Giovanni Toti, e quella tra l’Udc di Lorenzo Cesa e “Coraggio Italia” di Luigi Brugnaro.

Tasso, ex grillino, correrà per la formazione di Brugnaro nel collegio proporzionale Puglia P1 (Foggia e Bat). Questa candidatura per Tasso, dopo il lavoro parlamentare di questi ultimi cinque anni, è motivo d’orgoglio.

“Sono onorato di comunicarvi che io sarà della competizione, avendo accettato con grande piacere la candidatura offertami da Luigi Brugnaro, leader di Coraggio Italia”, ha scritto l’onorevole sipontino sui suoi social. “Comincia un momento elettorale faticoso, ma entusiasmante. Al mio fianco avrò validi amici, vecchi e nuovi, ed anche i cittadini che hanno apprezzato il mio impegno per il territorio, per le sue infrastrutture, per le categorie produttive e per alcune battaglie sociali, come i lavoratori fragili e i docenti di sostegno, per i quali continuerò a presentare proposte emendative anche al DL AIUTI 2, che verrà esaminato a settembre”.

Poi una promessa per la campagna elettorale che vedremo da ora al 25 settembre. “Non farò una campagna elettorale contro qualcosa o qualcuno, ma porterò avanti le proposte che, con il nostro leader Brugnaro, abbiamo individuato, grazie alla sua grande esperienza amministrativa e produttiva, e che prevedono alcune iniziative molto interessanti per il nostro territorio”.