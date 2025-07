Antonella Clerici, svela come si mantiene in forma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Antonella Clerici, nota conduttrice televisiva italiana, si conferma una vera stacanovista del fitness e della cura del proprio corpo. A 61 anni, la presentatrice ha rivelato nel podcast ‘Supernova’ di Alessandro Cattelan il suo rigoroso regime di allenamenti e attenzione all’alimentazione. La Clerici si sveglia ogni mattina alle 6:30, un orario decisamente precoce, e si dedica alla palestra nella sua casa immersa nel bosco ad Arquata Scrivia, in Piemonte. La sua routine quotidiana è così rigida che scherza, dicendo di “puntarsi la pistola alla tempia” per motivarsi a partire.

L’attività fisica di Antonella Clerici

La conduttrice si impegna in una camminata veloce di almeno 30 minuti, spesso prima di uscire di casa alle 8:30. La palestra domestica, che possiede grazie alla fortuna di vivere in una casa con spazi dedicati, le permette di allenarsi senza stress e di mantenersi in forma. Durante gli esercizi, non mancano mai i pesi, fondamentali per contrastare il calo di tono muscolare legato all’età e agli ormoni. Clerici combina esercizi aerobici, come la camminata veloce, con sessioni di potenziamento muscolare, per garantire un fisico tonico e in salute.

L’attenzione all’alimentazione è altrettanto importante per lei. Durante le riprese del suo programma ‘E’ sempre mezzogiorno!’, si porta cibo da casa per evitare i piatti scenici e troppo impegnativi, preferendo pasti più leggeri come insalata, pollo o pasta integrale. La conduttrice sottolinea come, con l’età, sia fondamentale mantenere uno stile di vita attivo e attento per preservare la forma fisica e il benessere generale, specialmente durante la fase della menopausa. La sua routine dimostra che, con disciplina e costanza, è possibile prendersi cura di sé anche a 60 anni e oltre.