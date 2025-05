[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

All’Etnospor Cultur Festival di Istanbul anche la palestra di scherma di bastone e scherma corta di coltello di Trimigno

C’era anche la Asd Trimigno, rappresentata da Giuseppe Trimigno, all’Etnospor Cultur Festival di Istanbul, l’evento organizzato dalla Confederazione Mondiale Ethnosport (WEC), iniziato il 22 maggio e terminato il 25 maggio, che riunisce oltre 1.000 atleti provenienti da 35 Paesi per onorare un’eredità culturale comune.

Attraverso spettacoli, laboratori interattivi e mostre culturali, il Festival è diventato una testimonianza vivente di come i valori radicati nella storia possano prosperare in un mondo in rapida modernizzazione.

L’Asd Trimigno ha rappresentato l’Italia come sport tradizionale, ma soprattutto la città di Manfredonia, grazie all’arte marziale di scherma di bastone e scherma corta di coltello.