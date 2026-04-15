Antonella Clerici alla conquista dei podcast

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Il volto rassicurante della televisione generalista prova a cambiare pelle. Antonella Clerici, da anni pilastro della Rai, si affaccia al mondo dei podcast, aprendo a una nuova fase della sua carriera. Un passaggio che non è solo personale, ma che riflette un cambiamento più ampio nel modo di fare intrattenimento.

Dalla televisione al podcast: la nuova sfida della Rai

Negli ultimi mesi il nome di Antonella Clerici è tornato al centro dell’attenzione per un’apertura significativa verso il mondo digitale. La conduttrice, storicamente legata a programmi di grande pubblico come i talent e l’intrattenimento del daytime, sta cercando di inserirsi in un linguaggio completamente diverso: quello dei podcast.

Un segnale chiaro arriva dalla sua partecipazione al format BSMT di Gianluca Gazzoli, uno dei podcast più seguiti in Italia. Qui Clerici si racconterà in una dimensione più intima e diretta, lontana dai ritmi e dalle strutture della televisione tradizionale.

Non si tratta di una semplice ospitata occasionale, ma di un passaggio simbolico: una delle figure più rappresentative della Rai che entra in contatto con un universo mediatico alternativo, fatto di ascolto on demand, narrazione personale e pubblico giovane.

Un volto storico che guarda ai nuovi linguaggi

La carriera di Antonella Clerici è profondamente legata alla televisione generalista. Programmi come The Voice nelle sue diverse declinazioni continuano a registrare ottimi risultati, confermando la sua centralità nel palinsesto Rai.

Eppure, proprio questa solidità rende ancora più interessante il suo avvicinamento al digitale. Non è una fuga dalla televisione, ma un’espansione. Clerici rappresenta una generazione di conduttori che hanno costruito il proprio successo su un rapporto diretto con il pubblico, e che oggi cercano nuove forme per mantenerlo vivo.

Il podcast, in questo senso, diventa uno spazio ideale: meno filtrato, più autentico, capace di restituire quella dimensione di confidenza che la televisione, sempre più strutturata, tende a comprimere.

La scelta di Antonella Clerici

Il primo incontro tra Antonella Clerici e Gianluca Gazzoli è avvenuto negli studi di È sempre mezzogiorno, quando Gazzoli è stato ospitato per presentare Sanremo Giovani. Stavolta i ruoli si ribaltano: è lui ad accogliere Antonella Clerici nel suo BSMT, uno dei format digitali più seguiti del momento.

Non si tratta solo di una partecipazione, ma di un confronto autentico con un pubblico diverso, più giovane e abituato a linguaggi immediati. Clerici dimostra così di voler restare agganciata al presente, consapevole che oggi il racconto passa anche – e sempre più spesso – attraverso i podcast.