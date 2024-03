Anticipazioni Uomini e donne, sarà lui il nuovo tronista: ritorno inaspettato in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. In una travolgente serie di avvenimenti, il popolare programma televisivo “Uomini e Donne” si prepara a svelare il suo nuovo tronista, che prenderà il testimone da Brando Ephrikian. Mentre Brando ha finalmente fatto la sua scelta durante la registrazione di ieri pomeriggio, la sua strada verso l’amore non è stata priva di colpi di scena.

I fan più accaniti della trasmissione avranno notato l’assenza di Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto in studio, lasciando il tronista da solo a fare i conti con la sua decisione. Nonostante ciò, Brando affronterà con determinazione il suo destino, chiedendo alla redazione di richiamare entrambe le corteggiatrici, desideroso di mettere fine alla sua ricerca dell’anima gemella.

Ma non è tutto: mentre Brando fa i suoi passi verso il futuro, anche Ida Platano sta facendo grandi mosse nel suo percorso verso l’amore. Dopo il turbolento episodio in cui Mario Cusitore ha lasciato lo studio a causa di un bacio con un altro concorrente, Ida deciderà di recuperare la situazione inviando un messaggio a Mario. Il gesto di Ida sarà ricambiato da Cusitore, che farà ritorno nello studio per dare una seconda possibilità alla loro storia.

Nel frattempo, Ida intraprenderà nuove esterne, una con Pierpaolo e un’altra con Daniele, entrambe caratterizzate da una piacevole atmosfera, anche se priva di baci. Nonostante qualche dubbio sul secondo corteggiatore, Ida deciderà di concedergli un’altra possibilità per conoscersi meglio.

Anticipazioni Uomini e Donne giovedì 14 marzo 2024

Ma le sorprese non finiscono qui. Maria De Filippi presenterà al pubblico il nuovo tronista, Daniele, un affascinante napoletano di 33 anni. Il suo debutto nello studio sarà accompagnato dal primo incontro con le corteggiatrici, aprendo così le porte a un’avventura emozionante. Nel frattempo, al Trono Over, l’attenzione sarà concentrata su Ernesto Russo, che dopo aver siglato una tregua con Barbara De Santi, si troverà di fronte a due nuove dame pronte a conquistare il suo cuore. Pur ammettendo di essere attratto solo da una di loro, Ernesto ballerà con entrambe per approfondire la conoscenza e cercare il vero amore.