Anticipazioni Uomini e Donne, catturato da un’altra dama: furiosa lite!

Le anticipazioni di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Mario e Ida hanno finalmente trovato un momento di pace, risolvendo le tensioni nel camerino durante la registrazione. Anche Pierpaolo ha cercato di chiarirsi con Ida, portandole addirittura la colazione come segno di riconciliazione. Il compleanno di Ida ha visto entrambi i corteggiatori fargli un regalo, acquistato casualmente nello stesso negozio, alimentando ulteriormente il mistero intorno alle loro dinamiche.

Asmaa ha fatto ritorno nello studio dopo aver annunciato di voler abbandonare il programma, mentre Marcello ha fatto rientrare Jessica nella competizione, nonostante fosse uscita in precedenza per Mario. Le dinamiche amorose si sono complesse ulteriormente con gli incontri di Monica e Ylenia con Mario, che ha portato a un bacio con quest’ultima, e la chiusura della conoscenza tra Aurora e Federico, suscitando il disappunto di Gianni per le scelte sentimentali di Aurora.

Anticipazioni future Uomini e Donne: numerosi colpi di scena

Salvatore ha attirato l’attenzione al centro dello studio, uscendo con Tiziana, Ida (del parterre dell’over), e Alessia. Tina ha espresso dubbi sulla sincerità di Tiziana, suggerendo che frequentasse il cavaliere solo per ragioni di visibilità. Maura e Gianluca hanno deciso di lasciare il programma insieme, con Maura che ha sorpreso Gianluca con una dolce sorpresa di palloncini e una torta, con scritto “vivimi senza paura”.

La puntata è stata segnata anche da una lite accesa tra Barbara De Santi e Cristina Tenuta, durante la quale Ernesto ha espresso ammirazione per la bellezza di Barbara, ma ha suscitato le sue ire quando ha rivelato un messaggio inviato a Cristina. La discussione si è trasformata in un confronto riguardante il ricorso alla chirurgia estetica tra le due donne, che hanno rinfacciato l’un l’altra le loro scelte.