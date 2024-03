Anticipazioni Un Posto al Sole di oggi giovedì 21 marzo

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, l’appuntamento con la fiction è sempre alle 20.45 su Rai 3. Alberto si impegna a trovare una nuova sistemazione per mantenere la promessa fatta a Clara, ma l’atteggiamento sempre più turbato e combattuto della donna lo preoccupa. Mariella non può fare a meno di notare la crescente freddezza di Guido nei suoi confronti, segno di possibili tensioni nell’aria.

Nel frattempo, Cerruti pianifica un incontro intrigante al Vulcano, che potrebbe portare a sviluppi interessanti. L’atmosfera è carica di aspettative mentre i protagonisti si preparano a confrontarsi.

Anticipazioni Un Posto al Sole 21 marzo 2024

Dopo la visita al Palazzo del padre di Ida, Ferri e Marina si illudono di avere la situazione sotto controllo, credendo di tenere la donna sotto scacco. Tuttavia, un’iniziativa imprevista da parte di Diego potrebbe sconvolgere gli equilibri precari, mettendo in discussione le loro certezze e aprendo nuove strade di cambiamento. La tensione è palpabile mentre le vicende dei personaggi si intrecciano in un intricato gioco di potere e intrighi.