Anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 al 30 marzo 2024

Viola, travolta dai rimorsi per la partenza di Manuel da palazzo Palladini, decide di agire per riparare il legame che si è incrinato tra suo figlio Antonio e il piccolo Renda. Determinata a riportare l'armonia nella loro amicizia, Viola mette in atto un piano audace.

Al rientro a casa dalla scuola con Antonio, Viola propone al figlio uno scambio: lei lo aiuterà con i compiti, in cambio della sua collaborazione per coinvolgere Manuel in una partita di calcio. Non appena Manuel, nel giardino di casa con il padre, vede la madre e Antonio preparare il campo, inizialmente si mostra restio. Tuttavia, l’approccio amorevole di Antonio e il desiderio di giocare lo inducono a cedere, accettando di partecipare alla partita.

Anticipazioni Un Posto al Sole della settimana, dal 25 al 30 marzo

Con il coinvolgimento anche di Raffaele, la partita diventa un momento di gioia e spensieratezza per tutti i bambini. Tuttavia, durante il gioco, un’ombra si staglia sul tranquillo scenario quando Eugenio, padre di Manuel, arriva a palazzo e osserva Damiano prendere affettuosamente in braccio Antonio. Questo momento fa sorgere in Nicotera la consapevolezza che suo figlio ha già un’altra famiglia, mentre la connessione che coinvolgeva anche lui sembra svanita nel nulla.

Viola, avvertendo l’irrigidimento dell’ex marito, si sente profondamente colpevole per il caos emotivo che si è scatenato. Tuttavia, rimane determinata nel suo intento di riavvicinare i ragazzi e ripristinare l’armonia tra loro, nella speranza di ristabilire un senso di unità e appartenenza nella loro vita.