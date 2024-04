Anticipazioni Everywhere I Go di oggi giovedì 4 aprile 2024

Nel corso della puntata di oggi i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Questo drama, interpretato da talenti come Furkan Andic e Aybüke Pusat, e originariamente trasmesso da Fox TV nel 2019, continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano con la sua esclusiva disponibilità sulla piattaforma streaming. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, un nuovo episodio della serie, nota anche con il titolo originale “Her Yerde Sen”, arricchisce il catalogo di Infinity, portando il totale a 75 coinvolgenti capitoli.

Selin e Demir, intrappolati in un vortice di gelosia e sospetti, si trovano al culmine della tensione durante il tanto atteso viaggio a Parigi. Demir, ossessionato dal pensiero che Vedat possa nutrire sentimenti per Selin, non riesce a nascondere la sua inquietudine. D’altra parte, Selin è convinta che Demir abbia sviluppato un interesse per Alara, scatenando così una serie di discussioni accese tra i due.

Anticipazioni Everywhere I Go 4 aprile 2024

Burak è fermamente convinto che Demir stia praticando il mobbing nei confronti di Selin, ma la ragazza rifiuta categoricamente quest’accusa, sostenendo di non essere vittima di alcun tipo di sopruso.

La situazione si complica ulteriormente quando Alara lancia una sfida a Burak: sedurre Selin. Determinata a rivaleggiare con Demir, Alara è pronta a mettere in gioco ogni carta a sua disposizione.

Mentre il caos si diffonde tra i membri del gruppo, Ayda e Merve si ritrovano preoccupate per l’inaspettata scomparsa di Selin. Disperate, si rivolgono a Ibo e alle sorelle Firuze e Leyla per chiedere aiuto. Alla fine, è proprio Ibo che riesce a trovare Selin, nascosta in un angolo isolato del canile, rifugiata nella solitudine mentre cerca disperatamente un momento di pace interiore.