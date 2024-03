Anticipazioni Endless Love di oggi (mercoledì 20 marzo): duro confronto tra Kemal e Nihan

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Nel cuore della notte, nell’atmosfera vibrante di una festa per l’anniversario di nozze, Vildan si ritrova faccia a faccia con Kemal e, con un’espressione di disgusto, chiede a Nihan di allontanarlo. La giovane, sconvolta, tenta di spiegare che non può farlo, poiché il suo ex è ora coinvolto in affari con Emir, il cui potere sembra estendersi su ogni aspetto della loro vita.

Nel frattempo, mentre i due uomini si scontrano verbalmente, Emir approfitta dell’occasione per invitare Kemal a un barbecue nel prossimo fine settimana, sotto il pretesto di discutere di affari. Kemal, intrappolato tra l’opportunità di affermarsi professionalmente e il desiderio di ristabilire un legame con il passato, accetta l’invito e prende una decisione che cambierà il corso della sua vita: trasferirsi definitivamente a Istanbul.

Anticipazioni Endless Love mercoledì 20 marzo 2024

Conclusa la festa e rimasti soli, Emir cerca di approfittare della situazione, cercando di sedurre Nihan. Tuttavia, lei, con fermezza, respinge i suoi avanzamenti, riaffermando la sua determinazione a non cedere al suo controllo manipolatorio. In preda alla confusione e alla disillusione, Nihan decide di lasciare l’albergo nel cuore della notte, in cerca di solitudine e chiarezza.

Nel frattempo, Kemal, durante una cena con il suo amico Salih, si sforza di mostrare indifferenza nei confronti del suo passato sentimentale. Tuttavia, una volta solo nella sua barca, immersa nei ricordi di un amore perduto, si ritrova faccia a faccia con Nihan, il cui sguardo riaccende fiamma di sentimenti sopiti.