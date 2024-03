Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di domenica 24 marzo

Le anticipazioni della prossima puntata di Che tempo che fa rivelano al pubblico momenti di grande interesse e intrattenimento. Uno dei momenti più attesi sarà l’apparizione di Gianna Nannini, pronta a presentare il suo nuovo album in uscita. L’iconica rockstar italiana regalerà al pubblico un assaggio delle sue ultime creazioni musicali, promettendo una performance indimenticabile.

Accanto a Gianna Nannini, ci sarà Enrico Mentana, noto giornalista e volto di spicco del panorama mediatico italiano. La sua presenza garantirà un confronto stimolante e approfondito sui temi di attualità più rilevanti del momento.

Ma non è tutto: il programma accoglierà anche l’intervento del Professore Roberto Burioni, esperto di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, per fornire preziose informazioni e aggiornamenti sulla situazione sanitaria in corso.

Che tempo che fa, gli ospiti di domenica 24 marzo

Come di consueto, ‘Che Tempo Che Fa’ offrirà uno sguardo acuto sull’attualità, arricchito dalla vivace letterina di Luciana Littizzetto e dagli aneddoti intriganti di Ornella Vanoni.

E per chiudere in bellezza la serata, non potrà mancare l’appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa – Il Tavolo’, momento di dibattito e approfondimento su temi di grande interesse culturale e sociale.

Non perdete l’occasione di vivere una serata all’insegna dello spettacolo, della cultura e della riflessione con ‘Che Tempo Che Fa’, un programma che continua a conquistare il pubblico con la sua qualità e il suo carisma.