Anticipazioni Beautiful di oggi (sabato 16 marzo): Thomas chiede a Hope di mantenere un segreto

Le anticipazioni di Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Bill si sforza di consolare Brooke con ogni mezzo possibile, determinato a riconquistarla. Nel frattempo, Deacon e Sheila si concedono una notte romantica in segreto al ristorante “Il Giardino”, lontani dagli sguardi indiscreti.

Thomas, invece, tenta di baciare Hope, ma viene respinto quando lei gli ricorda il suo matrimonio e gli chiede di non ripetere l’errore. Lui si scusa, attribuendo il suo comportamento alle intense emozioni del momento, e la prega di mantenere il silenzio sull’incidente.

Anticipazioni Beautiful sabato 16 marzo 2024

Nel frattempo, Brooke si reca alla Forrester per confrontarsi con Ridge, cercando di capire il motivo improvviso della sua decisione di lasciarla per Taylor. Tuttavia, la conversazione non porta a una risposta soddisfacente. Nel frattempo, mentre Liam cerca di raggiungere Hope al telefono, lei fa ritorno a casa proprio in quel momento, evitando così una possibile ricerca disperata da parte di Liam da Eric.