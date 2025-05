Annamaria Bernardini de Pace ha subito una violenta rapina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Annamaria Bernardini de Pace, nota avvocatessa matrimonialista e giudice di Forum, è stata vittima di una violenta rapina nella sua villa ad Ameglia, La Spezia.

Tre malviventi a casa della giudice di Forum

La notte scorsa, tre malviventi sono entrati nella proprietà, trovando solo poche migliaia di euro nella cassaforte, e hanno devastato mobili e vetrate causando danni per circa 100 mila euro. Durante l’irruzione, il custode Daniele Capelli, 56 anni, è stato brutalmente aggredito e portato in ospedale con numerosi lividi. La donna, che si trovava lontana per una lezione di diritto, ha raccontato di aver vissuto un’angoscia profonda, definendo l’evento come “una violenza e una violazione”.

Secondo la sua testimonianza, i ladri si sono introdotti nel cortile mentre Daniele accompagnava la fidanzata all’auto, e uno di loro, che parlava con accento dell’Est, ha minacciato il custode con un punteruolo per ottenere informazioni sulla cassaforte e sui gioielli. La donna ha espresso il suo shock e la ferita emotiva, paragonando il fatto a una violenza subita “per corrispondenza”. La vicenda ha suscitato grande attenzione, evidenziando la vulnerabilità anche di figure pubbliche come Bernardini de Pace.