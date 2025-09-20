Annalisa e la foto con il marito Francesco Muglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Annalisa sorprende i fan condividendo un raro scatto col marito Francesco Muglia, mettendo in luce il loro rapporto discreto e riservato. La cantante ha pubblicato un carosello su Instagram per celebrare il successo del suo brano “Piazza San Marco” in duetto con Marco Mengoni, entrato nella Top 10 Fimi della settimana. Tra le immagini, spicca una foto che ritrae Muglia durante una cena, con una mano a coprirgli il volto, mantenendo così la privacy dell’uomo, vicepresidente del marketing di Costa Crociere, sempre lontano dai riflettori.

Lo scatto di Annalisa con il marito

Il sorriso e l’intimità dello scatto hanno colpito i fan, che hanno apprezzato il gesto di Annalisa di condividere un momento così personale. La cantante ha commentato ironicamente la foto, sottolineando il suo successo musicale e la presenza affettuosa del partner. In passato, Annalisa aveva parlato del loro matrimonio come di una costante crescita e movimento, senza mai considerarlo un punto di arrivo, ma una ripartenza. La loro relazione, caratterizzata da rispetto e riservatezza, continua a essere un esempio di equilibrio tra vita privata e carriera.