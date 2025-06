Anna Tatangelo è di nuovo incinta. Chi è il padre?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anna Tatangelo, 38 anni, ha annunciato la sua seconda gravidanza attraverso un emozionante post sui social, lasciando tutti senza parole. La cantante, nota per il suo talento e la sua riservatezza, ha mostrato un pancione già evidente, suscitando molte speculazioni sul suo stato di gravidanza, che si presume sia al quinto mese.

Il padre è Giacomo Buttaroni?

La relazione con Giacomo Buttaroni, 30 anni, allenatore della Juniores del Roma City FC e fondatore del club Off Season Roma Eur, sarebbe nata a ottobre 2024, come confermato dal giornalista Alessandro Rosica. La coppia si era già mostrata insieme in passato, ma mai ufficialmente, mantenendo il massimo riserbo, anche a causa delle relazioni precedenti di Anna. Il figlio di Anna, Andrea, 15 anni, avuto da Gigi D’Alessio, avrebbe già condiviso la gioia, postando una foto della mamma incinta con un cuore bianco e un orsacchiotto. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra amici vip e fan, tra cui Emma Marrone, Elisabetta Gregoraci e Sabrina Salerno, che hanno inviato i loro auguri. La gravidanza di Anna segna un nuovo capitolo di felicità e libertà nella sua vita personale.