Angiola: “Manfredonia in Azione, persone serie e perbene”

Dichiarazioni dell’On. Nunzio Angiola sul comunicato odierno del gruppo Manfredonia in Azione: “un gruppo di amici, fatto di persone serie e perbene, capitanato da persone che sono risultate tra le più suffragate di Azione alle ultime amministrative del centro sipontino, e cito Patrizia Salvetti, Annarita Castriotta, Matteo Trotta, Paolo Caputo, Roberto Lo Scocco, Tina Salvemini e Maria Grazia Lauriola, ha deciso di continuare a portare avanti questa nostra missione politica, con nuovo e rinnovato entusiasmo. Il comunicato della locale sezione esordisce nel migliore dei modi possibili: “Manfredonia è ancora in …Azione! Anzi lo è sempre stata”.

Cos’altro aggiungere! Meglio non si poteva dire e fare. Per quel che mi riguarda, sono certo che Manfredonia farà parlare molto bene di se nei prossimi mesi, perché è in buone mani. Dal canto mio, mi prodigherò in tutti i modi, affinché il centro sipontino possa dire la sua in tutte le dinamiche che riguardano la Capitanata e la Puglia nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Un sincero ringraziamento agli amici di Manfredonia e buon lavoro a tutti noi”.