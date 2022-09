Angiola (Azione): “Auguri agli eletti. Resta il mio impegno di cittadino e di dirigente politico”

“Azione-Italia Viva-Renew Europe ha ottenuto un buon risultato a livello nazionale, benché la bassa affluenza abbia inevitabilmente penalizzato chi come noi puntava sul voto di opinione” lo dichiara l’onorevole Nunzio Angiola, candidato al Senato nel collegio plurinominale di Puglia “Ciò non pertanto, il numero di deputati e senatori del Terzo Polo presenti secondo le stime nel nuovo Parlamento sarà sufficiente ad assicurare una presenza forte e incisiva.

“Sono invece ben poco positivi i risultati della Puglia e del Sud” prosegue Angiola “che sembra avere ceduto alle sirene propagandistiche dei demagoghi. Ma ogni cammino, per quanto lungo, comincia con un piccolo passo. E lo abbiamo compiuto anche in Puglia e in Capitanata.

“Per noi l’impegno resta quello di difendere le ragioni della serietà e della competenza” sottolinea il deputato “e lo faremo nel nuovo contenitore politico che le componenti della nostra lista dovranno costruire con la necessaria chiarezza e celerità.

“Sono grato ai tanti che in questo lungo mese di campagna elettorale mi hanno manifestato stima e fiducia” conclude l’esponente di ItaliaSulSerio “Resta il mio impegno di cittadino e di dirigente politico perché anche nel Mezzogiorno si chiuda per sempre con la sciagurata stagione del populismo e si riprenda la strada del progresso nella ragione. Le elezioni nel Comune di Foggia saranno un primo impegnativo banco di prova per la nostra proposta”.