Andrea Zelletta si sottopone a trapianto di capelli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mentre si rincorrono le voci su una possibile gravidanza bis di Natalia Paragoni, il compagno Andrea Zelletta sposta l’attenzione raccontando sui social di essersi sottoposto a un trapianto di capelli.

La scelta di Milano, non della Turchia

L’ex tronista di Uomini e Donne ha sottolineato che, a dispetto di altri colleghi, lui non è volato in Turchia ma si è affidato a un professionista su Milano.

“Perché l’ho fatto?” – spiega Zelletta – “anche in clinica mi hanno detto che non ne avevo un gran bisogno. Era una cosa che volevo fare. Questa piccola stempiatura che avevo mi dava fastidio”.

Step by step sta documentando via social tutti i passaggi del post intervento. A far sorridere è stato il commento della compagna quando è tornato a casa: “Io penso al futuro che sarà roseo e pieno di capelli”, ha dichiarato Natalia Paragoni.

Prima di lui si era sottoposto a questo trattamento anche l’ex tronista Aldo Palmieri, oltre a tanti attori e sportivi che hanno avuto a che fare con una calvizia precoce.