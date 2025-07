Andrea Iannone come ha reagito alle voci sulla crisi con Elodie?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andrea Iannone e Elodie, coppia da oltre due anni, continuano a essere al centro del gossip a causa di voci di crisi e allontanamenti. Da settimane, i social dei due artisti mostrano solo immagini separati, alimentando le supposizioni di una possibile rottura. L’ultima apparizione pubblica insieme risale a giugno, durante il concerto di Elodie a San Siro, dopodiché nessuna altra foto o video di loro come coppia è stata condivisa. La cantante, nel frattempo, ha trascorso diversi giorni in vacanza con amici, lasciando intendere che la relazione potrebbe essere in crisi.

Il silenzio di Iannone

Andrea Iannone, noto pilota di Moto GP, ha preferito non alimentare i rumors, scegliendo il silenzio e concentrandosi sul suo sport. Attraverso le storie su Instagram, ha condiviso un video in cui corre sotto la pioggia con alcuni amici, un gesto che sembra voler mostrare il suo tentativo di affrontare il momento difficile dedicandosi alla propria passione e al benessere personale.

Sul fronte delle indiscrezioni, Deianira Marzano ha svelato che ci sarebbero stati dei messaggi tra Elodie e un’altra persona, insinuando una possibile distrazione della cantante. Tuttavia, ha anche precisato che, nonostante le voci, la coppia non si sarebbe ancora lasciata. Restano quindi molti dubbi su lo stato reale della loro relazione, mentre i fans attendono eventuali conferme o smentite dai diretti interessati.