Andrea Delogu trionfa a Ballando con le Stelle

La finale di Ballando con le Stelle ha incoronato Andrea Delogu come vincitrice dell'edizione 2025, in una serata carica di emozioni e colpi di scena. La conduttrice ha conquistato il pubblico insieme...

La finale di Ballando con le Stelle ha incoronato Andrea Delogu come vincitrice dell'edizione 2025, in una serata carica di emozioni e colpi di scena. La conduttrice ha conquistato il pubblico insieme al ballerino Nikita Perotti, superando Francesca Fialdini e gli altri finalisti.

La vittoria più sofferta

Le percentuali finali rivelano quanto sia stata combattuta la gara: 55% a 45%. Durante la serata, il rapporto speciale con il partner di ballo ha fatto la differenza, ma soprattutto il cuore del pubblico. Prima della sfida con Francesca Fialdini, la Delogu è riuscita ad eliminare Barbara D'Urso (che aveva conquistato i favori della giuria), con un vero e proprio plebiscito: 61% a 39%. La conduttrice di "Da Noi A Ruota Libera", invece, ha affrontato Fognini vincendo per 65% a 35% al televoto.

Gli ascolti hanno registrato oltre 3 milioni di spettatori, anche se in calo rispetto all'anno precedente. Milly Carlucci si conferma regina del sabato sera, nonostante la concorrenza agguerrita. La conduttrice ha saputo mantenere alto l'interesse con prove sempre più spettacolari e momenti di grande tensione emotiva. La performance finale della Delogu ha lasciato tutti senza fiato.