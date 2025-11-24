Andrea Delogu e il messaggio commovente alla madre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un sabato sera diverso per Andrea Delogu: nel pubblico di Ballando con le Stelle c’era sua madre. Non credeva sarebbe mai successo, perché molto timida, invece le ha fatto questo bellissimo regalo.

La famiglia unita nel dolore

Su Instagram ha scritto un pensiero rivolto alla mamma, ma in realtà a tutta la famiglia che sta vivendo un dolore immenso: il 29 ottobre è morto il fratello Evan, a soli 18 anni, in un incidente stradale.

“Mia mamma è andata in pensione 8 giorni fa e appena ha potuto è scesa da me a Roma”, ha scritto Andrea.

“È stato bellissimo ieri averla in studio, è stato divertente costringerla a farsi truccare, e vederla emozionata tentare di non far trapelare la tensione”.

10 giorni di conforto

“Rimarrà 10 giorni. 10 giorni che ora mi sembrano un regalo immenso: qualcuno che mi scriverà la mattina ‘cosa vuoi mangiare a cena?'”.

“La mia famiglia si è riscoperta nel dolore più dilaniante, si è unita a doppio nodo, persona per persona, anima per anima”, ha concluso la conduttrice, parlando della forza trovata nel tragico lutto.