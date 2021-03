Ancora un’aggressione all’ospedale Tatarella di Cerignola.

La vittima è un medico chirurgo di 53 anni che questa mattina è stato aggredito da un uomo all’interno dell’ambulatorio di ostetricia. Secondo quanto accertato dai carabinieri l’aggressore dopo essere entrato nel reparto ha chiesto di parlare con il medico perché la moglie in attesa doveva essere sottoposta ad una visita medica.

Una volta nella sala l’uomo ha prima aggredito verbalmente il medico accusandolo di aver causato, in una precedente gravidanza, la morte del feto dicendo di aver trascurato la moglie che era giunta al pronto soccorso.

Un episodio che sarebbe avvenuto diversi mesi fa: la donna non era neanche seguita dal medico vittima dell’aggressione di oggi. Dalle aggressioni verbali l’uomo, alla presenza della moglie e di altro persone medico, è passato alle minacce se “avesse trattato” male la moglie strattonandolo anche per un braccio. Nonostante il medico avesse chiamato i carabinieri in attesa dell’arrivo dei militari l’uomo avrebbe risposto al medico che “era appena uscito dal carcere” e che non gli sarebbe importato.

L’aggressore sarebbe stato identificato dai carabinieri mentre la donna è stata visitata dal personale della struttura sanitaria. Il medico aggredito è stato medicato al pronto soccorso per contusioni giudicate guaribili in 5 giorni.