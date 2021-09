Ancora un rinvio per incidente probatorio per Iaccarino

Per l’incidente probatorio bisognerà aspettare ancora. Stamattina nella Corte d’Assise del Tribunale di Foggia i giudici avrebbero dovuto ascoltare Leonardo Iaccarino, ex presidente del Consiglio comunale e grande accusatore di Franco Landella, sindaco sciolto per mafia lo scorso 5 agosto. Al centro del procedimento lo scandalo tangenti che ha travolto il mondo politico foggiano. Oggi, però, è arrivato l’ennesimo rinvio dopo quello dell’8 luglio scorso. Appuntamento al 16 settembre prossimo.