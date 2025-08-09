[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anche il Comune di Manfredonia nel ricordo dei fratelli Luciani

Questa mattina, anche il Comune di Manfredonia, con amministratori, Associazione Libera e concittadini, era presente nei pressi della stazione di San Marco in Lamis, per ricordare Luigi e Aurelio Luciani, vittime innocenti di mafia.

Di fronte all’indifferenza che anestetizza e addormenta le coscienze, alla facile delega del “occupatevene voi”, don Luigi Ciotti ci ha esortato, in più passaggi, a riscoprire l’etica e la corresponsabilità.

Non possiamo limitarci all’emozione di un momento, né accontentarci: serve rigenerarsi, oggi.

‘L’avvenire – ha sottolineato don Ciotti – è dove scegliamo di andare, non ieri, ma oggi. Non è un destino da attendere, ma un tempo da vivere insieme, camminando fianco a fianco.’

In questo preoccupante tempo di stanchezza democratica, l’invito rivolto a noi – politici e amministratori – è quello di rianimare la speranza, intesa come desiderio concreto di bene.

Possiamo rianimare la speranza se, accanto alla capacità di fare autocritica, abbiamo il coraggio di unire le forze per diventare una forza, un noi.

La politica è chiamata a dare risposte attraverso le politiche, attivando progetti, proposte e opportunità.

Più che preoccuparci dei giovani, dobbiamo occuparci di loro e diventare co-costruttori di speranza.

Perché la speranza è sentire e vedere un futuro che non sia luogo di disperazione, paura e pessimismo, ma un orizzonte di possibilità.

Luigi e Aurelio Luciani, insieme a tante vittime innocenti di mafia, sono vivi nella nostra memoria e ci chiedono di essere più vivi noi, nel nostro impegno quotidiano.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia