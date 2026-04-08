Il Grande Fratello Vip potrebbe allungarsi: finale rinviata?

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Il percorso dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi non si concluderà nei tempi inizialmente previsti. Il reality guidato da Ilary Blasi va infatti verso un’estensione della messa in onda, con Mediaset pronta a rivedere il calendario e ad aggiungere un’ulteriore settimana di programmazione. Di conseguenza, la finale slitterebbe ai primi di maggio, con la data del 5 ormai indicata come approdo conclusivo per l’edizione in corso. Una scelta che riflette valutazioni interne legate all’andamento degli ascolti e alla tenuta del format nel palinsesto.



Il Grande Fratello Vip non terminerà questo mese

L’avvio di questa edizione non era stato particolarmente brillante, con ascolti sotto le aspettative e una partenza percepita come tiepida. Nelle ultime settimane, però, il quadro è cambiato: pur senza raggiungere i numeri delle stagioni passate, il reality ha mostrato segnali di ripresa, inserendosi in un contesto televisivo ormai profondamente trasformato dalla concorrenza delle piattaforme digitali. In questo scenario, anche risultati più contenuti possono assumere un valore diverso, soprattutto se accompagnati da una certa stabilità. Ed è proprio questa tenuta che avrebbe convinto Mediaset a rivedere i piani iniziali, scegliendo di prolungare il programma per sfruttare il rinnovato interesse del pubblico.

Alla base di questa inversione di rotta ci sarebbe una combinazione di elementi. La conduzione di Ilary Blasi ha contribuito a rendere il racconto più fluido e meno dispersivo rispetto al passato, dando maggiore ritmo alle puntate. Parallelamente, è cresciuta l’attenzione sui social, dove il programma ha recuperato terreno dopo un’accoglienza inizialmente fredda, tornando a generare discussione e partecipazione.

In questo contesto si inserisce anche il contributo di Selvaggia Lucarelli, la cui presenza ha vivacizzato il dibattito in studio, introducendo toni più diretti e momenti di confronto che hanno aiutato il reality a ritrovare centralità e a intercettare un pubblico più attento e reattivo.

Il prolungamento del Grande Fratello Vip rappresenta, in fondo, un segnale positivo per il programma. In un panorama televisivo sempre più frammentato, uno show che riesce a guadagnarsi tempo aggiuntivo in palinsesto significa che è riuscito a ritrovare una propria centralità. Non è solo una scelta strategica, ma anche il riconoscimento di un interesse che, seppur diverso rispetto al passato, continua a dimostrarsi vivo e capace di coinvolgere il pubblico.







