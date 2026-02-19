Amici 25, anticipazioni puntata 22 febbraio 2026: chi è la seconda cantante ammessa al serale?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La corsa al Serale entra nel vivo e Amici 25 si prepara a una delle puntate più attese della stagione. Domenica 22 febbraio 2026, a partire dalle 14 su Canale 5, il talent show condotto da Maria De Filippi torna con nuove sfide, ospiti in studio e verdetti che possono cambiare gli equilibri della scuola più spiata d’Italia.

Mancano poche settimane alla fase finale e, proprio per questo, ogni esibizione pesa il doppio. Stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuidaTV, la maglia oro del serale va ad una cantante.

Scopriamo insieme cosa vedremo nella ventesima puntata in onda questa domenica: ospiti, giudici, nuovi ammessi e risultati delle gare settimanali.

Amici 25, anticipazioni 22 febbraio 2026: ospiti e giudici della ventesima puntata

Le anticipazioni di Amici 25 per la puntata del 22 febbraio 2026 parlano di uno studio ricco di presenze importanti, anche se l’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2026 rende più complessa la disponibilità degli artisti.

Nelle ultime settimane, infatti, grandi nomi della musica italiana hanno giudicato i ragazzi, presentando i loro brani e lanciando nuovi tour. E anche questa volta la produzione ha puntato su ospiti degni di nota.

Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato, sono i giudici di canto e ballo della ventesima puntata di Amici 25.

Per quanto riguarda gli ospiti musicali, atteso in studio anche Briga, ex allievo diventato protagonista della scena urban italiana.

Chi è la ballerina ammessa al Serale di Amici 25

Il momento più emozionante resta però la consegna della maglia oro. La scorsa settimana hanno ottenuto l’accesso al Serale tre allievi: i ballerini Emiliano e Michele e il cantante Alex. Un risultato importante, arrivato dopo settimane di verifiche e confronti serrati con i professori.

Nella puntata di Amici 25 del 22 febbraio 2026 a conquistare l’accesso alla fase finale del programma è una cantante appartenente alla squadra di Lorella Cuccarini. Si tratta di Angie, già proposta dagli allievi della scuola per presentarsi davanti alla commissione e conoscere il verdetto.

Classifica canto e ballo 22 febbraio 2026: chi è primo questa settimana

La ventesima puntata di Amici 25, in onda su Canale 5 il 22 febbraio 2026, mette in scena una competizione ridotta ma con una novità: al centro dello studio sono chiamate alcune persone del pubblico per valutare le rispettive gare di canto e ballo.

Si esibiscono solo cinque allievi del canto, mentre per il ballo la competizione ha coinvolto quattro allievi.

Scopriamo insieme chi è primo questa settimana.

Classifica canto 22 febbraio 2026

Primo posto : Lorenzo

: Lorenzo Secondo posto : Angie

: Angie Terzo posto : Riccardo

: Riccardo Quarto posto : Valentina

: Valentina Ultimo posto: Gard

Lorenzo conquista la vetta grazie a un’esibizione convincente e tecnicamente solida. Angie conferma il suo momento positivo con un secondo posto che non fa che confermare la maglia oro conquistata per il Serale. Più complessa, invece, la situazione di Gard che chiude la classifica e perde un’occasione importante per mettersi in luce davanti ai professori.

Classifica ballo 22 febbraio 2026

Primo posto : Nicola

: Nicola Secondo posto : Simone

: Simone Terzo posto : Antonio

: Antonio Ultimo posto: Giulia

Nicola si piazza al primo posto grazie a una performance energica e precisa, mentre Simone ottiene un secondo gradino del podio che conferma la sua crescita. Giulia, da ultima, dovrà invece lavorare per recuperare terreno, soprattutto in vista delle prossime valutazioni.

Ricordiamo ai nostri lettori che hi arriva ultimo in classifica non finisce automaticamente in sfida, ma perde la possibilità di presentarsi davanti ai professori per tentare l’accesso al Serale. Dunque, Giulia e Elena non avranno la chance di essere valutate dalla commissione per la conquista della maglia oro.