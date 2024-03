Amici 23, spoiler pazzesco! Spunta il nome del vincitore

Il conto alla rovescia per il serale di Amici 23 è ufficialmente iniziato e l’atmosfera è carica di tensione e aspettative. I quindici talentuosi allievi che hanno raggiunto la fase finale del programma sono pronti a scendere in campo e a dare il meglio di sé per conquistare il prestigioso titolo di vincitore. Ad affiancare gli aspiranti artisti come giudici di questa emozionante competizione ci saranno, come di consueto, il sempre eccentrico Cristiano Malgioglio, il talentuoso ballerino Giuseppe Giofré e il rinomato cantante Michele Bravi.

Sebbene il cammino del serale sia appena iniziato, i bookmakers non hanno perso tempo nel formulare le loro previsioni, svelando i nomi degli allievi considerati favoriti per aggiudicarsi la vittoria finale. Tra questi emergono due talentuosi giovani che fanno parte della squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

In cima alle quotazioni troviamo Holden, il talentuoso cantautore romano, figlio dell’acclamato musicista Paolo Carta. Conquistando già due dischi d’oro per i suoi singoli Nuvola e Dimmi che non è un addio, Holden si presenta come un serio contendente per la vittoria. A contendersi il podio c’è anche Petit, il cui talento ha incantato il pubblico televisivo con brani come Che fai, Ritornerai e Guagliò.

Seguendo da vicino la vetta delle probabilità di successo, troviamo Mida, un altro brillante allievo, membro della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Il pubblico lo ha premiato con un disco di platino per il suo brano Rossofuoco, confermando il suo talento e il suo potenziale artistico.

Tuttavia, non tutti gli allievi godono della stessa fiducia da parte degli scommettitori. Secondo le previsioni, le tre ballerine Marisol Castellanos, Gaia De Martino e Lucia Ferrari sono considerate meno favorite per la vittoria. Pur dimostrando un talento indiscutibile, sembra che le loro probabilità di primeggiare siano considerate inferiori rispetto ai loro colleghi concorrenti.

Ecco tutte le quote degli scommettitori sulla vittoria di Amici 23

Holden 2.50

Petit 2.75

Mida 5.00

Martina 12.00

Lil Jolie 12.00

Nicholas 16.00

Dustin 16.00

Marisol 18.00

Lucia 21.00

Gaia 33.00