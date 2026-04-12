Ambra Orfei: chi era il marito Gabriele Piemonti e come è morto l’imprenditore della Riviera

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La vita di Ambra Orfei è sempre stata legata al mondo dello spettacolo, alla magia del circo e a quella tradizione familiare che porta un cognome capace di evocare emozioni a più generazioni. Dietro il sorriso dell’artista, però, si nasconde un dolore profondo: la scomparsa improvvisa del marito Gabriele Piemonti, avvenuta nel dicembre 2022.

Un lutto che Ambra ha raccontato solo tempo dopo, con parole che hanno colpito il pubblico per la loro sincerità e per la forza con cui ha ripercorso quei momenti drammatici.

Ma chi era davvero Gabriele Piemonti? Quale ruolo ha avuto nella Riviera romagnola? E cosa è accaduto il giorno della sua morte? Scopriamolo insieme.

Chi era Gabriele Piemonti: l’imprenditore che ha cambiato il volto della Riviera romagnola

Gabriele Piemonti era un nome molto conosciuto nel mondo dell’intrattenimento romagnolo. Imprenditore brillante, creativo e profondamente legato al territorio, ha contribuito a trasformare la Riviera in uno dei poli turistici più vivaci d’Italia.

Molti lo ricordano come uno dei fondatori del celebre Prince di Riccione, locale che ha segnato un’epoca e che lui stesso volle battezzare con quel nome destinato a diventare iconico.

La sua attività non si limitava alla nightlife. Piemonti era anche il gestore del Bikini di Cattolica, punto di riferimento per eventi, concerti e appuntamenti che ogni anno inauguravano la stagione estiva.

Tra i più attesi c’era il tradizionale concerto di Dj Ralf del 25 aprile, un rito per migliaia di giovani e turisti.

Accanto al lavoro nei locali, Gabriele aveva costruito con Ambra Orfei un progetto che univa spettacolo e magia: i Villaggi delle Meraviglie, iniziative natalizie che per anni hanno fatto sognare famiglie e bambini.

Un modo per portare la fantasia fuori dal circo e dentro le città, trasformando piazze e parchi in mondi incantati. Il legame con Ambra era profondo e duraturo.

La coppia aveva iniziato la loro storia molto prima del matrimonio, celebrato nel 2015 nella suggestiva cornice del castello di Gradara.

Nel 2011 era nata la loro figlia, Ginevra, che al momento della scomparsa del padre era ancora molto giovane.

Come è morto Gabriele Piemonti: il racconto di Ambra Orfei e il dramma del 26 dicembre

La morte di Gabriele Piemonti è arrivata in modo improvviso, in un giorno che per molti è sinonimo di festa.

Era il 26 dicembre 2022, quando un malore fulminante ha stravolto la vita di Ambra e della loro famiglia.

Ambra Orfei ha raccontato che tutto è accaduto in pochi minuti. Il marito stava parlando con lei, poi ha iniziato ad avvertire nausea e giramenti di testa.

Ha chiesto di chiamare un’ambulanza, ma i soccorsi hanno tardato ad arrivare. Ambra, disperata, ha tentato di rianimarlo con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca, seguendo le indicazioni telefoniche degli operatori.

Sono stati venti minuti interminabili, come lei stessa ha ricordato, segnati dalla paura e dalla sensazione di impotenza. Quando l’ambulanza è arrivata, Gabriele è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Il giorno dopo i medici hanno comunicato che aveva superato la notte, ma l’elettroencefalogramma era piatto.

Dopo otto ore, le macchine sarebbero state staccate. Ambra ha descritto quel momento come “perderlo due volte”. Gabriele aveva 61 anni.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità romagnola, che lo considerava un punto di riferimento.

Il ricordo di Ambra Orfei e l’eredità umana e professionale di Gabriele Piemonti

Per Ambra Orfei, la perdita del marito è stata un colpo durissimo. Il loro legame era costruito su anni di vita condivisa, progetti comuni e una famiglia che rappresentava il centro di tutto.

La figlia Ginevra, ancora giovanissima, ha affrontato un dolore enorme, circondata dall’affetto della madre e di chi ha voluto bene a suo padre.

L’eredità di Gabriele Piemonti vive nei locali che ha creato, negli eventi che ha immaginato e nelle persone che ha incontrato lungo il suo percorso.

La Riviera romagnola continua a ricordarlo come uno dei protagonisti della sua storia recente, un uomo che ha saputo unire intrattenimento, visione e capacità imprenditoriale.

Ambra, con la sua forza e la sua sensibilità, continua a portare avanti il suo nome e il loro progetto familiare, mantenendo vivo il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella vita di molti.