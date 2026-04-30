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AMBITO SOCIALE: AL VIA LE AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

L’Ambito Territoriale di Manfredonia – Mattinata – Monte Sant’Angelo – Zapponeta, in collaborazione con ASL FG – Distretto di Manfredonia, avvia un programma di azioni integrate per il sostegno alla genitorialità, rivolto a famiglie, genitori, minori, giovani coppie e neogenitori.

Il progetto prevede percorsi di sostegno psicologico e consulenza genitoriale, supporto scolastico pomeridiano per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, gruppi genitori-bambini, spazi neutri per accompagnare le relazioni familiari più delicate, attività di alfabetizzazione e mediazione linguistico-culturale per famiglie straniere.

Sono inoltre previsti incontri tematici su bullismo, cyberbullismo e uso consapevole dei social, oltre a momenti di animazione territoriale e iniziative pubbliche dedicate alla famiglia.

“Con queste azioni vogliamo essere ancora più vicini alle famiglie, soprattutto nei momenti in cui il ruolo educativo richiede ascolto, accompagnamento e strumenti concreti. Sostenere la genitorialità significa prendersi cura dei bambini, dei ragazzi e dell’intera comunità, costruendo una rete capace di non lasciare nessuno solo” – dichiara l’assessora al welfare del Comune di Monte Sant’Angelo, Lea Basta.

Un intervento concreto per rafforzare la rete tra servizi sociali, scuola e sanità, accompagnare la crescita dei minori e sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo.

Per saperne di più: https://www.montesantangelo.it/…/ambito-sociale-al-via…